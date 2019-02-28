紀念鄭南榕殉道30週年 鄭弟鄭清華：堅持自由之路走下去

2019-02-28 13:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕為紀念鄭南榕先生追求民主自由殉道30週年，響應鄭南榕基金會串聯藝術節紀念活動，好民文化行動協會、台中市新文化協會等多個台中團體共同發起在地的「自由路上藝術節」一系列活動，鄭南榕的弟弟鄭清華今天參加時強調，以前不去理會威權如何限制我們，現在更不能去理對岸（中國）的限制「我們有自己的想法，堅持自由之路走下去！」

鄭南榕基金會執行董事鄭清華表示，台灣的春天有3個數字，世代不能忘記，228（二二八事件）、407（鄭南榕1989年4月7日自焚）及519（同年5月19日詹益樺於鄭南榕喪禮在總統府前自焚殉道），如果沒有228，就沒有後來的407及519。

好民文化行動協會理事長楊宗澧也說，為何在2019的228還在談連言論自由、30年前鄭南榕犧牲殉道，不顧國民黨反對也推動台灣獨立建國、分百之百的言論自由，2019現在年輕人談的是要不顧北京人反對，去談台灣人想要的自由，應該要的和平，而非去簽訂和平協議，今年新世代的台灣人，帶著獨特的創意與思考，發展藝術節。

楊宗澧說，二二八在台中市舊城區有許多淵源、發生與發展，舉辦自由路上藝術節的相關二二八活動更有意義；台中市新文化協會執行長陳彥斌表示，過去4年推動相關台灣本土相關活，未來仍會繼續舉行。

「自由路上藝術節」一系列活動。從2月28日（和平紀念日）至4月7日（言論自由日）期間，將有攝影展、創作展、講座、掌中戲、電影放映、市集、音樂會等形式，讓民眾透過參與，了解台灣的過去與現在，體會追求民主過程的不易，以及何謂自由的核心價值。

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