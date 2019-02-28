向受難者致敬 全國唯一228紀念廟音樂會追思

2019-02-28 13:32

〔記者廖淑玲／雲林報導〕今天是228，全國唯一的二二八紀念廟虎尾埒內三姓公廟以音樂會追思，地方各界齊聚上香、獻花，表達對受難者的敬意，感念他們追求台灣人真正的自由與幸福，祈求國泰民安。

1947年發生二二八事件，當時西醫師顧尚泰、中醫師李持芳及印刷技工王濟寧3名台中人南下支援，不幸被密報逮捕，押至虎尾市場（當時馬場）槍決，曝屍在街頭多日，經地方善心人士收埋在埒內公墓。

事件過後3名冤魂經常顯靈，幾乎有求必應，地方人士感念而捐地、集資，1977年興建約10坪面積的「三姓公廟」，附近民眾起初以為是一般有應公廟，經過調查這段傷痛歷史才曝光。如今廟壁刻有紀念碑文並掛上顧尚泰遺照、遺書，並正式命名「二二八三姓公紀念廟」，隨著二二八事件獲澄清公開，將每年2月28日定為祭典日，是全國唯一228紀念廟。

民進黨雲林縣黨部今天在廟前以國樂演奏台灣民謠及車鼓戲舉辦追思音樂會，立委蘇治芬、劉建國、雲林縣黨部主委廖丁賜偕同地方各界上香追思，並獻上白色小菊花。

雲林縣228文史發展協會理事長陳良禎、行政院雲嘉南辦公室執行長許根尉、雲林縣議員江文登、蔡岳儒、廖秋萍、黃淑鈴、張庭綺、林文彬、黃美瑤、西螺鎮長鄭鈴惠、元長鄉長李明明、褒忠鄉長陳建名、林內鄉長張維崢等人都到場追思。

廖丁賜表示，72年前的今天，全國約有1萬5000名受難者英雄為了台灣的民主自由打拚，希望用追思音樂會的方式緬懷他們。

陳良禎以初期辦追思活動只有少數人參與，至今愈來愈多人重視，黨部扮演傳承的重要角色；蘇治芬希望藉著二二八事件學到的教訓與啟發，期望黨內同志凝聚團結力量追求台灣民主，繼續打拚。

去年9合1大選雲林輸掉執政權，每年都來參加追思的劉建國今天心情特別沈重，呼籲大家我們要用更謙卑的心來為這塊土地打拚。

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