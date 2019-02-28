韓國瑜下午返台 上午臉書PO文：用「按讚」取代「暗箭」

2019-02-28 13:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜將於今天結束星馬行，他上午透過臉書紀念二二八，並澄清此次星馬行，並沒有要求與任何政治人物會面，也從未高調公布行程內容。

高雄市長韓國瑜此趟出訪星馬，是否與星馬政治人物見面、是否受蔡政府打壓，鬧的風風雨雨，上午，在臉書以「用『按讚』取代『暗箭』，才是紀念228最好的方式」為題發出兩點聲明：

一、國家有沒有既有通路，他無從知曉，但高雄缺少農漁產品外銷訂單是不爭事實，人民選我們出來，不是讓我們坐在市政府裡等訂單掉到我的禿頭上，而是我們必須天涯海角地去為高雄農漁民爭取真正的訂單與穩定的通路。

二、此次星馬行並沒有要求與任何政治人物會面，也從未高調公布行程內容，因為行程主軸本來就只是為了簽合約、找訂單，其他一切都是客隨主便、隨遇而安。

韓國瑜強調，228是台灣歷史上一道值得我們永誌不忘的傷痕，它用血的教訓告誡我們，社會和平的重要性以及族群對立的毀滅性，呼籲大家用「按讚」取代「暗箭」，才是紀念228最好的方式。

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