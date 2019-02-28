網友誤解二二八 理事長心痛：莫忘歷史記憶

2019-02-28 13:10

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣「二二八事件72週年紀念儀式暨追思音樂會」今天上午在北濱公園和平廣場舉行，花蓮縣228關懷協會理事長鄭英賢致詞時說，228是全體國人的傷痛，是國定假日，不是專屬哪個政黨，近年很多網路反228的言論讓他相當難過，甚至誤解為是叛亂行為，都是對歷史的扭曲。

鄭英賢說，花蓮縣二二八事件受難者僅剩柯萬見、王玉成兩位，都已近百歲，身體狀況不好、長期臥床，即使如此，仍應莫遺忘歷史記憶、教訓後代莫重蹈覆轍。現在很多網路反228的言論，他看了都很難過，228是當年執政者殺紅了眼，不分青紅皂白亂抓人，連他父親參加國青團聚會也遭他人舉報被逮，無辜受到牢獄之災。

鄭英賢強調，72年過去了，仍有不少人對228事件有誤解，他看了心痛但也不多做解釋，過去總會過去，人民必須攜手走向未來。活動透過悠揚樂音緬懷先人，並希望執政者警惕傷痛的過往，未來不再發生遺憾，上百位參與民眾一一在和平紀念碑前獻上象徵祝福的鮮花，祈求罹難者得以安息。

花蓮縣長徐榛蔚致詞時說：「與過去和解、警惕未來，共同走向希望」，執政者必須警惕類似的不幸別再發生，族群融合與和解重於一切，在這土地上都是一家人，絕不可因意識形態製造隔閡；每年在這特別的時間追思罹難者，掌握權力的人更該引以為戒。

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