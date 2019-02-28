柯文哲單車挑戰一日雙城 騎到新竹展現家鄉高人氣

2019-02-28 12:08

［記者洪美秀／新竹報導］台北市長柯文哲今天上午騎自行車出發挑戰北高「一日雙城」，約在10點半許抵達新竹南寮的代天府，因今天是228，柯文哲稍後將搭乘高鐵返回台北參加中樞紀念228活動。他在致詞時強調，「今天是228，我們台灣應該要告別過去那種悲傷的氣氛，迎向充滿希望或正面的力量。」

柯文哲抵達新竹時，現場擠滿柯粉，包括前立委徐欣瑩和在地里長及民代都到場支持，不少人是上午6點就到現場等候，一見到柯文哲，民眾高喊「阿伯來了、選總統」，人氣似乎回溫。柯文哲也說，每次到新竹都感到特別親切，也因為他是新竹人，也非常謝謝這些在地的主人。

柯文哲在上香後致詞說，，今天是228，我們台灣應該要告別過去那種悲傷的氣氛，要迎向充滿希望或正面的力量。

他表示，「有一句話說，如果你要跑得快的話，那應該一個人跑。可是，如果你要走的遠的話，大家要一起前進，就像今天我們一個人騎腳踏車，騎10、20公里就會覺得很無聊，不想騎。但有一大堆車友，跟在你旁邊的時候，會互相感染，好像力量從四面八方傳來，讓你有力量前進。」

柯文哲表示，現在有這麼多鄉親與車友，如果要走得更遠，要一起前進，還有更重要的，要以一種正面、希望的力量，讓台灣一起向前走。

而前立委徐欣螢也送給柯文哲「好柿會花生」的文創品，祝柯文哲「好事會發生」，力拱及支持柯文哲選總統的態勢不言而喻，也讓眾人高喊「選總統、選總統」。

柯文哲隨後與大家合影，不少柯粉上台合照，光是合照就花了近30分鐘，直到近11點半才離開新竹搭車北返，下午則會到嘉義與車友會合後，再繼續騎往高雄，完成一日雙城目標。

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