「兩階段初選」遭指卡朱 周錫瑋：不要解讀為韓國瑜條款

2019-02-28 12:03

〔記者周湘芸／新北報導〕前台北縣長周錫瑋今早到三重重新橋觀光市集，與新北市第3選區（三重）立委補選，國民黨參選人鄭世維一同拜票，被媒體問到「兩階段初選制」是為高雄市長韓國瑜參選留伏筆，周錫瑋表示，「我希望黨內參選人要互相知所進退，推出最強棒，也盼外界不要解讀成韓國瑜條款。」

談到先前除宣布將投入爭取國民黨提名參選總統行列，並拋出「兩階段初選」概念。周錫瑋表示，「我是希望國民黨要團結、推出最強棒，所有的候選人都很優秀，但兄弟絕對不能鬩牆，要互相知所進退。」

而面對國民黨主席吳敦義昨天一席「不能一開始就講要兩階段，也許99%不會發生，也許1%有機會也說不定」不排除徵招的話，周錫瑋也指出，「我認為吳主席會希望推出最強棒參選，更希望所有猜選人都能有胸襟氣度，國民黨的初選辦法永遠都有徵招、協調、民調和黨員投票，讓所有參選人都能好好協調出共同的辦法，希望外界不要過度解讀為『韓國瑜條款』，我們絕對沒有任何的派系。」

此外，鄭世維也透露，「明天前新北市長朱立倫也會來幫忙站台、下午雲林縣長張也會帶著雲林鄉親來競選總部幫我加油打氣、禮拜六馬前總統也要再來三重，陸陸續續都有安排很多黨中央的立法委員陪同，還有包括侯友宜市長他也有把行程定下來了。」

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