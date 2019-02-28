獨家》政院推將官班 創造軍文職交流平台

2019-02-28 11:06

〔記者李欣芳／台北報導〕重視台灣國防發展的蔡政府，為讓高階軍官全面了解國家的政策發展方向，行政院人事行政總處的公務人力發展學院將在今年6月推出「將官班」的課程，由少將以上的軍官為主與少數高階文官一起上課，政府也要藉此課程，創造軍職與文職人員交流的平台。

由於政府推動年金改革，引發不少軍人包括高階軍官的反彈，公務人力發展學院要推出將官班，讓高階軍官了解國家的政策，引發外界矚目，據悉，要來上課者多為將級軍官與高階文官，為慎重起見，講課的師資多為部長級官員。

公務人力發展學院院長城忠志接受本報訪問表示，將官班課程預定1年推出2次，最近一次是今年的6月份，12月則會有另一梯次的課程，來上課的將級軍官包括剛授階的少將、中將等人。

城忠志說，將官班學員約20到30人，將官班也會找部分11職等以上的高階文官一起上課。

被詢及為何高階軍官要與文官一起上課？城忠志認為，高階軍官與高階文官一起上課，是創造軍職與文職交流的平台，這樣的課程，可讓將級軍官更進一步了解國家的政策發展方向。

考量政府訓練資源整合，有利於公務人員訓練資源的充分利用，且組織及員額的簡併為當前政府治理方向，人事行政總處已將「公務人力發展中心」及「地方行政研習中心」整併為「公務人力發展學院」，以充分發揮行政院所屬機關與地方機關公務人力訓練及發展效能。

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