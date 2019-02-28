二二八事件72週年 民進黨：記取錯誤歷史教訓

2019-02-28 09:45

〔記者蘇芳禾／台北報導〕二二八事件今天滿72週年，民進黨今天發布聲明指出，台灣民眾唯有記取錯誤歷史的教訓，才不會重蹈歷史的覆轍，陷入獨裁統治的危機。只有在自己的土地靠自己力爭上游，才不會被外來政權、獨裁勢力分化，才能避免再次發生統治者威脅迫害或其他不公不義的事件。

全文如下：

於72年前所發生的重大歷史悲劇-二二八事件，讓一代台灣的社會菁英就此消逝，也讓台灣社會長期陷入白色恐怖與戒嚴體制，在黨國體制的壓迫下，最後造成「每一個台灣人內心中都有一個小警總」，一個自我審查的內心機制。這一切，都起因於當年，一個獨裁政權利用國家機器，壓迫台灣社會追求民主自由發展的極端暴力事件。這是台灣這塊寶島無法弭平的傷痛，也記錄了我們的先人追求民主自由的血淚辛酸。因此，我們一定要記取錯誤歷史的教訓，更要時時刻刻提醒自己才是這塊寶島的主人。民主自由得來不易，特別是後來台灣又歷經了40年前的美麗島事件，在眾多民主先賢先烈的犧牲與奉獻下，我們才開啟了迎接台灣民主自由風氣的一大步。

今年亦是六四天安門事件30周年、西藏抗暴60周年。相較於台灣的民主改革發展，再對照近年中國對新疆人權打壓事件，我們可以從過去到現在的歷史所見，民主才能抵擋國家機器對人民的暴力脅迫。當我們看到中共政權再與西藏簽訂和平協議後，入侵西藏導致達賴喇嘛等人的流亡，以及西藏人此後被迫禁止使用母語 ; 在六四天安門事件對爭取民主的學生所造成大規模的血腥鎮壓，以及對新疆穆斯林居民的強迫進入再教育營，這一切，都是源自於中共獨裁勢力對於民主興起的恐懼而產生的事件。也更讓我們應該珍惜台灣得之不易的民主發展。

自1990年代之後，新興民主國家莫不積極面對民主建立之後的轉型正義，其目的，就是為了要透過歷史真相的釐清，與正義的彰顯，來鞏固我們得之不易的民主與自由。近二十年來，台灣各界對於平反威權脅迫事件受難者的作為不在少數，但是我們依舊感受到獨裁勢力對於台灣民主價值打壓的無形陰影始終揮之不去，就是因為轉型正義一直沒有辦法落實。直到蔡英文總統上任後，落實實質的轉型正義，以彰顯民主價值、平復司法不公、還原歷史真相，並促進社會和諧的宗旨下，對於受難者名譽的回復及事件真相的全力追究，並盡力撫平受難家屬傷痛，建立台灣社會對民主價值的最終共識。我們必須再次強調，追究真相與責任絕不是傷害或報復加害者，而是捍衛人權的堅持與還原歷史的事實，並透過這樣的行動，凝聚國人對歷史的共識，並進而鞏固台灣的民主自由價值與生活。

民主進步黨呼籲，民主價值是全球先進國家的最大公約數，也是台灣社會最珍貴的生活共識與必須堅守的現況。台灣民眾唯有記取錯誤歷史的教訓，才不會重蹈歷史的覆轍，陷入獨裁統治的危機。只有在自己的土地靠自己力爭上游，才不會被外來政權、獨裁勢力分化，才能避免再次發生統治者威脅迫害或其他不公不義的事件。民主進步黨堅決捍衛台灣的民主現況與自由價值，希望透過全民的參與，來積極鞏固我們得之不易的民主與自由，讓台灣人民得以世世代代在這個美麗的島嶼上，過著自由民主與富裕快樂的生活。

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