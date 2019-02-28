228事件72週年 吳敦義聲明批判蔡政府大搞意識形態、搞鬥爭

2019-02-28 09:41

〔記者施曉光／台北報導〕今天是二二八事件七十二週年，國民黨主席吳敦義一早發表聲明指出，二二八事件令人遺憾與不捨，也讓我們瞭解「團結比分裂要好，合作比分開要好」，他呼籲國人都能謹記二二八的歷史教訓，台灣社會內部要團結，兩岸關係也要持續和平穩定發展，才是人民之福。

吳敦義指出，他的父親在當年含冤入獄，並於兩年九個月後獲釋返鄉，在動亂的時代發生了許多悲劇，有些人因而家破人亡，命喪牢獄，他完全能體會所有二二八受難者家屬的心情。

吳敦義表示，去年二二八和平紀念日，有人闖入慈湖陵寢向前總統蔣中正靈柩潑灑紅漆，前陣子也有青年跑去政治大學破壞蔣前總統的銅像，這些作為令人遺憾。

他說，已故前總統蔣中正在二二八事件中當然不是百分之百沒有責任，但蔣中正對中華民國、對台灣的貢獻，也不能隨便抹滅、任人侮辱，這些人的暴力行為，正是蔡政府大搞意識形態、搞鬥爭的副產品，這些人的行為不是所謂轉型正義，只是助長了台灣社會的分裂與仇恨，未來國民黨若重掌政權，一定會撥亂反正。

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