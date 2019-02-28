中國爆威脅台校 「不參加論壇就沒有中生」

2019-02-28 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕輔仁大學日前有中生向中國國台辦抱怨，有教師在課堂上傳遞個人意識形態，國台辦因此致電要求聯招會「縮減招生名額」，要台灣的大學改進，引發各界撻伐，質疑中國「管很寬」。如今台灣教授協會再爆料，中國今年將舉辦「兩岸高等教育論壇」，直接對台校下通牒，威脅3月1日前，學校若不回覆或不參加，就不再協助在中國宣傳招生，形同用中生名額威脅，控制校方、董事會。

綜合媒體報導，台灣教授協會副會長陳俐甫昨爆料，中國高等院校上海展示會組委會將舉辦「兩岸高教論壇」，邀台灣各大專校院參與，也出版「台灣高校指南」，但來函卻相當強硬，要求台校限期回覆，3月1日前不回覆或不參加，2019年度將不再協助該校在中國的招生宣傳工作。

陳俐甫說，上海組委會把台灣的教育單位當作下屬單位，跳過我國教育部，下達「點召令」對台校通牒，明顯干預台灣的教育單位，比輔大事件更嚴重。

給你糖吃... 如當年中客團翻版

他說，中生就像當年的中客團一樣，「為了滿足你，就給你一些糖果」，在蔡總統對習近平《告台灣同胞書》做出回應，對方便緊縮中生供給，私校恐成為中國的統戰工具。

台教會會長賴振昌批評中國以學生名額為威脅，干預台灣教學環境，他呼籲教育部堅定宣示，不容許中國侵犯台灣學術自由。

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