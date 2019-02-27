邀貨車駕駛等運輸業茶敘 蔡總統：空污防制不是消滅老車

2019-02-27 20:58

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府表示，蔡總統關心貨車駕駛及相關運輸業權益與發展，今日下午邀集全國及地方縣市各運輸業社團及相關業者代表，到總統府進行茶敘，了解當前駕駛與業者經營狀況與遭遇的各項挑戰。總統感謝行政院長蘇貞昌及行政團隊的積極處理，提出了「6項精進方案」，希望要降低駕駛與業者負擔，要共同防制空污，也要讓產業提升，更要讓運將朋友能夠放心。

出席這場茶敘包括汽車貨櫃貨運商業同業公會全國聯合會創會理事長范振修、汽車貨櫃貨運商業同業公會全國聯合會理事長蔡錦明、汽車貨運商業同業公會全國聯合會理事長曾瑞華、台灣省汽車貨櫃貨運商業同業公會全國聯合會理事長林文東、遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長林建良、老車自救會會長黃志揚等超過50名代表。與會官員有行政院政務委員張景森、交通部長林佳龍、環保署長張子敬、財政部政務次長吳自心等人。

總統府發言人張惇涵轉述，總統於會中表示，當初為處理空污議題而推動修法，而未有足夠的配套措施，造成許多業者與運將的衝擊，甚至讓運將朋友因而有被污名化的感受，這對大家並不公平，所以她一直緊盯這項議題，也覺得必須有所調整。在內閣改組後，也與行政院長蘇貞昌反覆討論，總統肯定蘇院長及行政團隊近日的努力，近期推出的「6項精進方案」相信也獲得多數業界的支持，大家也從此凝聚共識，空污防制很重要，但不是要消滅老車；貨車貨櫃產業提升與轉型很重要，但也要讓靠一台貨車謀生計的運將朋友，可以有更好的生活。

蔡總統在會中，也重申四項原則：

第一， 空氣污染防制很重要，但是政府絕對沒有要消滅老車，「只要車輛符合原出廠時的排放標準，就可以正常使用」。

第二， 總統不斷告訴相關部會，既然要求業者配合降低污染，國家就要拿出最大的誠意來協助業者，以降低大家的負擔。相關部會也積極檢討，環保署規劃補助購買新車的範圍，從一到二期，增加到三期，也提高補助額度。財政部則規劃貨物稅從減徵5萬，提高到40萬，同時也透過免徵進口零組件關稅，降低新車售價；在銀行方面，則提供貸款九成信保，利息最高補貼1％。三管齊下，降低大家換車的煩惱，也讓政府的補助可以真正幫助到大家。

第三， 政府也給大家更多的緩衝期，在五期車的部分，政府也多給予兩年的緩衝期，不會馬上強制大家換六期。

第四， 針對老車自救會司機朋友的訴求，我們修訂「大型柴油車加裝濾煙器補助辦法」，增加大型柴油車燃油控制系統調修補助，以後調修費用5萬元以下的，可以依照實際費用全額補助。超過5萬元的，補助一半，每一輛車上限是10萬元。也可以加裝其他污染防制設備，每一輛最高是15萬元。這也表示，政府與大家一起做好因應空污防制的行動。

張惇涵進一步說明，總統除了重申上述四項原則以外，就業者代表提出的反映事項，諸如：排煙檢測方式科學化、各港區周邊停車問題、駕駛質量提升方案等，總統在會中也請行政團隊多與業者交換意見，總統也希望行政團隊提出的6項精進方案在具體實施時，也更廣納大家的意見，全力協助貨車駕駛與業者。

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