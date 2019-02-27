72年音訊全無的故事寫成書 林連宗外孫：盼台灣站起來

2019-02-27 22:20

〔記者楊心慧／台北報導〕228受難者林連宗曾任台灣省參議員，當年多次質詢批評貪腐，引起當局側目，被逮捕後，至今音訊全無；研究白色恐怖歷史的作家黃惠君將林連宗的故事寫成書，今舉辦新書發表會。林連宗的外孫廖英豪表示，這本書是以林連宗的生命去寫的，經過72年才完成，對他的家族來說非常重要。

林連宗在1946年當選台灣省參議員，他批評國民政府的貪腐，後來被選為制憲國民大會代表，曾任228事件處理委員會常務委員，卻難逃被逮捕、下落不明的命運。

黃惠君將林連宗的故事寫成《光與灰燼：林連宗和他的時代》，裡面交代林連宗的重要事蹟，並透過林所寫的家書，描寫他當時的心境，內容參考大量文獻、報導、史料、日記等。

廖英豪指出，外公當年失蹤，到目前為止連屍首都沒找到，甚至死亡的確實日期也不知道，72年來，家族仍持續在尋求答案，卻苦無結果。

廖英豪說，他的母親在2015年過世，他繼續尋求真相，很感謝黃慧君將外公事蹟寫得如此詳盡，讓他的家族能夠看到外公所有面貌，因此希望能把這個故事、事蹟留下來，給台灣所有人民。

廖英豪表示，民主自由應要在50年前就有的，卻因228事件，讓民主自由往後拖延，但現在應更珍惜民主自由，「我希望台灣有一天能在世界上站起來，別讓隔壁的中國繼續欺負我們，我一直期待這天到來，希望有一天台灣能夠往這方面繼續前進」。

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