星國簽約被指是既有通路 韓國瑜大怒：當我是「屁」？

2019-02-27 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜出發星馬推銷高雄農產，形成首日就表示搶下億元訂單，日前更宣布與新加坡2家超市簽下3年的合約，預計每年有3500萬的訂單。農委會主委陳吉仲今天在立法院答詢時表示，到新加坡行銷早就是既有通路。韓國瑜在新加坡聽聞後大怒：「是把我當屁嗎？」

綜合媒體報導，立委陳亭妃今天在立院質詢陳吉仲，問新加坡超市是韓國瑜開發的新通路嗎？陳吉仲馬上反駁，指稱這些是去年就有的銷售通路，農委會國際處也跳出來補充表示農委會每年都有輔導業者前往行銷，這些通路本來就是我國外銷的窗口，加上新加坡本來就是台灣農產品南向國家中第4大出口國，光是去年外銷到新加坡的農產就有30億元新台幣。

對此，韓國瑜聽聞後大怒表示：「我們來或不來效果是一樣的嗎？我們是白來了？我們不來也會有訂單？照陳吉仲邏輯，都是如此。」他還說：「韓國瑜在台北農產幹了4年半總經理就像放了個屁一樣，不幹業務一樣好？韓國瑜幹業務也是如此？高雄市團隊來星馬，來跟不來，結果是一樣的？所以在陳吉仲嘴巴，韓國瑜永遠是個屁是這個意思嗎？」

韓國瑜越說越氣，直批陳吉仲「沒有水準到了極點」，自認此行有所斬獲，但在台灣卻被人唱衰，「為什麼我們在外面你老是要講這些，這讓人打擊士氣的話，非常的無聊！」

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