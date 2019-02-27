剛從以色列返國明天又要一日雙城 柯P喊累「趕快回家睡覺」

2019-02-27 18:52

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天才剛從以色列返抵台灣，明天就又要騎上單車再度挑戰一日雙城，向來自豪體力好的柯文哲，難得面露疲態，他聽到明天第一站就要在3小時內從關渡騎到新竹南寮，忍不住驚呼，「真的假的？那不就一小時要騎30公里，哪有這麼快！」接著喃喃自語要趕快回家睡覺，不要浪費時間。

柯文哲今天下午約莫5許抵達桃園機場，搭乘機場捷運過程中開直播宣告「阿北回來（台北）了。」幕僚藉機宣傳明天的一日雙城行程，順便向市長報告時間安排，預計明天早上7點從台北關渡宮出發，10點抵達新竹南寮的代天府，下午則先搭高鐵返回台北參加二二八中樞紀念儀式，傍晚再搭高鐵到嘉義，繼續單車上路，晚上10時30分左右抵達終點高雄物產館。

聽到行程安排，柯驚訝說，「真的假的」，換言之1個小時要騎30公里，「哪有那麼快！」不過他也說，因為中間可以休息7個小時，所以應該還好啊，因為一直騎的話，疲勞會累積。

直播大概十分鐘後，柯就要求幕僚結束直播，要大家「take a rest（休息一下）」，最後還有氣無力地對著鏡頭揮手道別，疲倦神情加上不斷咳嗽，讓大批粉絲在臉書留言「阿北辛苦了」。

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