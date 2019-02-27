助選郭國文 民進黨中常會移師麻豆

2019-02-27 17:57

〔記者楊金城／台南報導〕民進黨行動中常會今天下午移師台南麻豆舉行，以全黨團結力挺台南市第二選區立委補選候選人郭國文。黨主席卓榮泰在麻豆代天府向五府千歲上疏文共鑑、向人民立誓，徵召郭國文公開公正公平，破除徵召不公的流言。

包括總統府祕書長陳菊、台南市長黃偉哲、立院黨團總召柯建銘等出席，因陳筱諭退黨以無黨籍參選恐瓜分綠營選票，麻豆是綠營優勢區，行動中常會特別南下「護盤」。

陳菊說，郭國文多年來爭取勞工權益，讓人揪甘心，後來遊說他入閣擔任勞動部次長在勞動部以行政手段保護勞工、爭取權益，沒想到變成這次選戰的負擔，讓她感到抱歉，相信鄉親會疼惜郭國文，支持民進黨。

卓榮泰下午帶領中常委等人，向麻豆代天府的五府千歲上香祈求國泰民安、郭國文順利當選，他並慎重上疏文向蒼天立願、向人民立誓、神明共鑑，黨徵召郭國文絕對公平、公正、公開，以民調為依據，徵召過程依照過去民主程序，沒有任何問題與不公平的程序，絕對經得起考驗。

行動中常會高呼「傳承民主香火，唯一力挺郭國文」，卓榮泰說，郭國文從地方到中央歷練完整，能力好，呼籲大家在一次相信民進黨，將選票投給郭國文。

卓榮泰說，郭國文擔任勞動部次長時，負責一例一休政策的說明，或許政策說明的不夠清楚，導致大家誤解，這是對郭國文的考驗，但相信以郭國文從基層開始的歷練，未來當選立委後最知道勞工和農漁民的需求，做好準備將政見實現。

黃偉哲則說，麻豆是台南的民主聖地，希望大家齊心協力，幫郭國文輔選，讓民主香火延續。

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