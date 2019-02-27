酒駕再犯致死最重判死 綠委盼「這些」也要一併修

2019-02-27 19:56

〔記者蘇芳禾／台北報導〕層出不窮的酒駕害命引發輿論沸騰，法務部修正刑法公共危險罪章，規定酒駕累犯致人於死，最重可判處死刑。對此，立法院民進黨團書記長鄭運鵬表示，支持法務部修法，不過，也希望能夠一併處理超速等故意駕駛致傷、致死行為，才不會造成判決困擾。

法務部公布刑法185-3條修正草案，重點為加重刑罰及增訂沒收條款，酒駕致死本刑最重12年、再犯酒駕致死本刑最重死刑，犯罪交通工具增訂沒收條款，草案今天送行政院。

對此，過去多次質詢酒駕修法的鄭運鵬表示，立法院在88年3月30日增訂刑法第185-3條不能安全駕駛罪，100年11月08日修正因而致人於死者，處一年以上七年以下有期徒刑，102年05月31日再修正提高刑罰處三年以上十年以下有期徒刑，實務上判決一直和社會期待不一樣，但這不是法官的錯。

鄭運鵬舉例，超速肇事等危險駕駛行為也非常惡劣，甚至比酒駕更可惡，如被定義的「有意識的惡意駕駛行為」，如危險駕駛飆車、闖紅燈、蛇行、逼車等，最高刑度只有2年，法官在比例原則的考量下，不容易對酒駕肇事處以重刑。

因此，他也希望，行政院能夠在刑法增訂交通刑法專章，對於各種故意的危險駕駛行為造成傷亡的刑罰，能夠和酒駕刑罰一併修正提高刑罰，這樣才能「修得過，判得下」，也不會造成判決困擾。

而之前曾發生富少撞死人，受害者家屬假扣押富少名下財產的問題，鄭運鵬也認為，應該修法讓受害家屬對肇事者提出假扣押時，不需相對提存擔保款，保障賠償、避免肇事人脫產。

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