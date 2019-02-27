不顧北京反對！美企業正名台灣 棄稱「中國台灣」

2019-02-27 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕總部位於美國加州聖荷西的「Zoom視訊」公司，是跨國視訊會議服務商，近期內發出信件表明，該公司網頁原將我國錯誤標示為「中國台灣」，已協請網路部門將錯誤修正，去除「中國」字眼。

台灣人公共事務會（FAPA）在臉書粉絲專頁上，出示「Zoom視訊」本月20日傳送的信函，內容指出，已發現在網頁上對於台灣的標示，錯誤地與中國做連結，已經請網路團隊將錯誤的地方更新，這項修改作業正在執行當中。

台灣人公共事務會指出，會長郭正光先前發現該公司在稱呼台灣時，竟然多加上「中國」2個字，因此寫信給對方要求將錯誤更正，「FAPA時常要求將我們國家稱為『中國台灣』的美國公司正名為『台灣』」，此次結果皆大歡喜。

網友們相當感謝該團體為台灣主權做出諸多貢獻，紛紛留言指出「感謝你們用心的幫忙！」、「你們太棒了，繼續努力吧」，也有網友發現該公司尚未修正完畢，期待看見他們修正後的結果，更有網友希望台灣人公共事務會能讓托福（TOEFL）做出同等的修改。

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