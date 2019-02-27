連選4屆市議員都鎩羽 台聯地方前主委仍全捐選票補助款

2019-02-27 17:32

〔記者王俊忠／台南報導〕去年九合一大選時主張廢除選票補助款制的台聯南市黨部前主委陳昌輝，雖然是個人第4度參選南市議員鎩羽而歸，無公職身分的他獲得11萬8千餘元選票補助款。陳昌輝表示，他選後仍然負債，但還是把這筆補助款捐給上天媽祖宗教基金會與元祐宮兩廟宇，希望透過宗教信仰力量讓台灣能以寬恕的心營造更和諧的社會。

對於未來人生方向？陳昌輝自認，在台南16年連選4屆市議員都失利，「從少年家選到中年大叔」，未來再參政的機會很低，目前是想專心做生意、拚經濟，行有餘力做些公益活動。

去年底角逐南市東區市議員僅拿3934票、再次吃敗仗的陳昌輝，因為在選前公開建議政府修法取消選票補助款制度，他說為兌現自己的主張承諾，這近4千票、1票30元的補助款共有11萬8020元，「決定分文不取」；他記得4年前首次選東區市議員時也有捐選票補助款。

陳昌輝思考後決定把這次11萬多元的補助款分成兩筆，各捐給位於高雄阿蓮的上天媽祖宗教基金會與南市東區的元祐宮作為宗教文化推廣基金，由兩廟代表龐錫坤、李典昌接受。

去年選後即辭去台聯南市主委的陳昌輝認為，會建議政府取消選票補助款，是因為如今選舉，很多當選的政治人物都在選舉中賺錢，補助款已喪失原先幫忙沒錢年輕人參政的美意，這麼龐大的款項，建議政府改用在對台灣政經發展更有利的方向。

雖然不打算再參政，陳昌輝語重心長地對國內政壇建言說，政府施政對人民要有誠信，要多聽民意、不能蠻幹，否則人民不會買單；此外政黨競爭也要正常化、不要仇視彼此、不再藍綠惡鬥。

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