免費仔！拿代表處贈品送老婆 柯P：有東西就好了不要計較

2019-02-27 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲赴以色列參訪，預定今（27）日下午返國。柯文哲今（27）日表示有帶死海泥護手霜給陳佩琪，但被問是否自掏腰包購買，柯文哲卻一時結巴，最後誠實供出這是以色列代表處送的，「有東西就好了不要計較」。

柯文哲妻子陳佩琪曾在臉書表示，在柯文哲出國前有幫他打包「愛心行李箱」，從換洗衣物，打理適合當地氣候的穿著，還有最重要的私人隨身藥品都有準備，「至於他是否有心幫我買當地伴手禮，以他節儉的個性，這我就不抱任何期待了...」。此話引來網友關注，要柯文哲回國要有所交代。

據《蘋果》報導，柯文哲在台拉維夫機場為了找尋充電插座，竟直接坐在柱子旁充電滑手機。對於是否有帶東西給陳佩琪，柯文哲把包包的東西一一拿出來展示，有帶死海泥護手霜、面膜以及椰棗回家「孝敬夫人」。但當被問到是不是自掏腰包購買，柯文哲卻一時結巴「這個...這個...這個...」，最後誠實供出這些東西是以色列代表處或廠商送的，還稱「有東西就好了不要計較」。

此話一出，許多網友稱柯文哲是「免費仔」，「這款人竟然討得到老婆？天理難容啊」、「沒早餐吃真的剛好而已」、「好誠實的免費仔」、「被老婆養，出國回來只送贈品，這要不是有大海的胸懷和愛意就殺夫了吧」、「叫你柯賴兒真的過譽」、「這跟贈品拿出來轉賣一樣沒天良」。

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