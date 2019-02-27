政務副主委懸缺一年半 退輔會：持續向退伍軍人徵詢意願

2019-02-27 15:04

〔記者呂伊萱／台北報導〕退輔會尚有一席政務副主委未補，懸缺至今已一年半。朝野立委今關切此事，退輔會主委邱國正回答表示，他希望從退伍軍人中找尋人才，但目前徵詢結果意願都不高，將持續努力。

退輔會設有3席副主委，其中2席為政務副主委，一席是常任文官出任的常任副主委。兩席政務副主委一席是李文忠出任至今，另一席原由高市府出身的劉樹林擔任，但劉樹林已於2017年9月離職，該席政務副主委懸缺至今，已18個月之久。

懸缺副主委業管範圍包括事業管理、退除給付、政風與會計，現暫由副主委呂嘉凱代理。

立法院外交國防委員會今天邀請退輔會主委邱國正報告業務概況，並備質詢。民進黨立委蔡適應質詢時，首先問及副主委長久懸缺一事，對退輔會業務的影響為何？國民黨立委江啟臣質詢時也追問此事，質疑若無影響，是否可以廢除？

邱國正答詢說，懸缺一職當然使得其他兩位副主委業管範圍擴大，業務會比較吃重，但他還是覺得找到妥當的人比較好。邱國正說，他希望從退伍軍人中找尋人才出任，去年因年金改革忙碌，間間斷斷地徵詢，但意願不高，目前還在努力當中。

民進黨立委羅致政也詢及此案，民進黨立委王定宇質詢時則說，他認為懸缺比找個不適任的人好，「找適合的人比較重要」。

  • 退輔會主委邱國正赴立法院外交及國防委員會報告業務概況並備質詢。（記者朱沛雄攝）

    退輔會主委邱國正赴立法院外交及國防委員會報告業務概況並備質詢。（記者朱沛雄攝）

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