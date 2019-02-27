政務副主委懸缺一年半 退輔會：持續向退伍軍人徵詢意願

2019-02-27 15:04

〔記者呂伊萱／台北報導〕退輔會尚有一席政務副主委未補，懸缺至今已一年半。朝野立委今關切此事，退輔會主委邱國正回答表示，他希望從退伍軍人中找尋人才，但目前徵詢結果意願都不高，將持續努力。

退輔會設有3席副主委，其中2席為政務副主委，一席是常任文官出任的常任副主委。兩席政務副主委一席是李文忠出任至今，另一席原由高市府出身的劉樹林擔任，但劉樹林已於2017年9月離職，該席政務副主委懸缺至今，已18個月之久。

懸缺副主委業管範圍包括事業管理、退除給付、政風與會計，現暫由副主委呂嘉凱代理。

立法院外交國防委員會今天邀請退輔會主委邱國正報告業務概況，並備質詢。民進黨立委蔡適應質詢時，首先問及副主委長久懸缺一事，對退輔會業務的影響為何？國民黨立委江啟臣質詢時也追問此事，質疑若無影響，是否可以廢除？

邱國正答詢說，懸缺一職當然使得其他兩位副主委業管範圍擴大，業務會比較吃重，但他還是覺得找到妥當的人比較好。邱國正說，他希望從退伍軍人中找尋人才出任，去年因年金改革忙碌，間間斷斷地徵詢，但意願不高，目前還在努力當中。

民進黨立委羅致政也詢及此案，民進黨立委王定宇質詢時則說，他認為懸缺比找個不適任的人好，「找適合的人比較重要」。

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