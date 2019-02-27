中國推「31條」APP 陸委會：宣導受惠樣版誇大成效

2019-02-27 14:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國對台31項措施屆滿週年，中國研發名稱為「31條」的APP，今天正式發佈，宣稱能集中展示目前中國25個省區市在內的72個地方落實31條的實施細則。陸委會表示，國台辦今天公布實施成果，並推出名稱為「31條」的APP，多數言過其實，注重包裝而忽略對台的實質權益保障。而「31條APP」及「受惠」樣版，意圖誇大實施成效，反而凸顯其「惠台」名不副實。

陸委會表示，中國大陸各地和各部委配合北京促統政策，已出台幾千項配套措施，惟多屬形式上的政令或法規宣示，「名為惠台、實則利中」，對我之影響，經多方驗證，並不明顯。

陸委會指出，據相關統計，2018年台商赴陸投資金額為85億美元，較上年減少8.1%，係連續3年負成長；2017年國人赴陸就業為40.5萬人，持續呈下降趨勢；學生赴陸就業、實習人數及教師赴陸任教均未大幅成長，台生赴陸就讀「高校」3千餘人，遠遜於赴其他國家留學的3萬多人。

陸委會強調，因「中國製造2025」已引起國際警戒，經濟成長下滑亦影響對我企業吸引力，其吸納台灣經濟實力的意圖實難達成。陸方對台31項等相關措施的主要目的，在利用片面開放措施深化兩岸融合，意圖拉攏台灣民心，分化台灣內部，以加速兩岸統一進程。但北京宣布不放棄武力犯台，外交打壓，製造兩岸和平發展的人為障礙，再多的融台措施也難以拉近兩岸的距離。

陸委會說，國台辦改變宣導方式，推出「31條APP」及「受惠」樣版，意圖誇大實施成效。事實上，許多台商反映適用上仍有許多困難或無「受惠」感受，例如：領取「居住證」後，在辦理信用卡、搭乘高鐵或飛機等仍未能享有「同等待遇」之便利。國台辦與其大張旗鼓辦宣傳，不如多做實事，確確實實改善台商、台生等在陸待遇，保障其應有之權益及人身安全。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/