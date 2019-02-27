極機密火箭資料忘在YouBike 天兵上校記大過調職

2019-02-27 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕中科院1名謝姓上校副組長，去年底竟然將極機密的文件遺漏在YouBike的籃子裡，幸而接著騎該輛YouBike的是一位憲兵士官，發現後立即將資料帶回，未讓極機密資料外洩，國防部證實這名粗心上校已被記大過並調離現職。

據報導，去年12月20日中科院負責代號「麒麟專案」太空低軌道的運載火箭的謝姓上校副組長騎YouBike到捷運站，沒想到居然將機密的運載火箭紙本資料放在籃子沒有拿走就搭捷運離去；所幸接下來使用YouBike的是憲兵士官，驚覺籃內有國防極機密文件，馬上向國防部保防安全處報告，並將資料帶回，避免了中科院現正研發的太空低軌道的運載火箭資料外洩。

《中央社》報導，國防部發言人陳中吉證實有此嚴重洩密事件，中科院謝姓上校副組長在國防部開完會後，騎YouBike到大直捷運站，卻沒有將資料帶回，當事人已被記大過、調離現職，相關業務主管也分別受到記過、申誡的處分。

陳中吉表示，希望藉由這次機會教育，要全軍官兵與相關人員提高警覺並確實遵守相關保密規定。

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