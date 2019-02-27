結束訪以色列行程 柯文哲：以色列有一點跟我很像...

2019-02-27 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲赴以色列參訪，在台灣時間昨（26）日到魏茲曼科學研究院，以及以色列創新局參訪後，為期4天的訪以行程畫下句點，預定今（27）天下午抵達桃園機場。而柯文哲也於臉書發表第二篇出訪筆記，表示以色列在「鼓勵冒險，不懼失敗」與自己很像，此行獲益良多，回國後會努力實行學到的新概念。

柯文哲表示，行程最後一天早上參加全球市長會議，於特拉維夫證交所的演講廳進行各種專題演講，介紹以色列這幾年來一些創新產業，包括資安、智慧城市、共享交通等等。柯文哲稱，自己很久沒有機會可以心無旁騖的靜下心來上課，講座中有很多有趣的概念，所以也馬上叫現場一起參與的局長們抄下來，帶回去研究看看如何進行。

會議結束後，下午前往以色列的科學研究及新創重鎮「魏茲曼科學院」與「以色列創新局」。其中，創新局負責輔導新創產業的發展，跟市府的產業局業務非常類似，北市府團隊也與以色列團隊互相交換意見。

柯文哲指出，台北市過去4年補助超過11億元，但北市府與以色列都面臨到同樣問題，那就是公家的創新產業補助「不是以獲利為最大目標」，而是「如何在鼓勵新創的過程中，找到對國家未來產業發展最有幫助的項目」？

在與以色列創新局討論後發現，以色列有一點跟自己很像：「鼓勵冒險，不懼失敗」，以色列創新局利用補助企業創新，廠商成功的要回饋還款，失敗了，則是不用繳回，因為他們認為失敗是常態，創投成功率兩三成才是正常的事情，「失敗了，就是增加下一次成功的機率」。

以色列也承認，過去20年下來，補助的對象也不斷在變化，因為世界上沒有什麼產業是會一路欣欣向榮，隨著市場不斷變化，對國家最有幫助的產業也不斷更動。

柯文哲認為，所以到最後，作為一個政府，最重要的還是兩點：「專業」跟「良心」，換句話說，新創產業的補助評選委員，必須能夠秉持專業與良心，順應產業潮流的變化，不斷的找尋新的補助對象。回國之後，會努力把一些學到的觀念付諸實現。

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