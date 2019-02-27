韓國瑜支持度為啥那麼高？網酸：畫虎爛功力可做直銷藍鑽

2019-02-27 08:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕網友gv390在ptt以韓國瑜支持度為啥那麼高為題發文，自稱曾是韓粉，曾經很欣賞他，後來卻覺得他講話很空洞，就不再當韓粉了，並形容韓國瑜畫虎爛功力，在直銷應該可以做到藍鑽階級，早就可躺著賺，何苦跑來當高雄市長。

作者表示，大概在韓國瑜出來參選，然後士氣沒有很高的時候，因為很欣賞他，且相信大家對他的看法都差不多，講話夠簡單、夠真誠、夠鄉土等，自己也成為韓粉。

作者整理韓國瑜名言，「捲起袖子幹」、「出重拳打擊空污」、「高市府有兩個拳頭，右拳拚經濟，左拳照顧弱勢」、「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」、「全台首富」、「台北拚政治，高雄拚經濟」，直言目前檯面上，有哪個政治人物可以用那麼鄉土兼自嘲的方式來展現自己。

作者指出，就在某天，感覺他講的話好像都很空洞，於是就不再當韓粉了，事後感覺也真的沒錯。

作者感慨，只是能看透的人不多，特別是年紀大、鄉土性更重的老人，會覺得韓國瑜講話很有親和力，有那種可以一起打拚的感覺。

作者說，韓總也是委屈了，依照他畫唬爛的功力，在直銷應該可以做到藍鑽階級，早就可以躺著賺了，何苦還跑來當高雄市長。

發文引起網友討論，「朋友這麼說，韓導講的聽久就跟主管一樣，講未來講夢想、卻沒一個做到的」、「呂不韋早就說過政治是一本萬利，真正直銷高手當然是從政」、「可能這輩子看過太多慣老闆畫虎爛，一直覺得他說話空洞」、「覺得他講話的各種口訣很像大陸人」；也有網友質疑「一個淺綠河粉說自己韓粉」、有人認為「因為DPP太爛 剛好有個人可以跳出來抗衡、就這麼簡單」、有網友覺得「太著急了、韓總的想法很有遠見 才上任3個月而已」。

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