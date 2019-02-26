通過高專人才歸化 加拿大籍史康迪開心：我是台灣人了！

2019-02-26 18:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部今日召開歸化國籍審查會，審核通過11名外國高級專業人才，歸化我國國籍。通過審查的加拿大籍史康迪今日受訪驚呼，「哇！太棒了」，不再是一個外地人，我可以是台灣人了。

內政部指出，加拿大籍史康迪長期關心台灣文化資產保存，曾參與四四南村、碧潭吊橋、前美國大使官邸、紫藤廬等保存運動，這次順利歸化我國國籍，有助台灣文化資產保存意識的提升與維護。

史康迪表示，1979年他第一次來到台灣住過3年，當時還是蔣經國獨裁時代，不可以亂開玩笑，不可以批評政府，到現在台灣社會完全改變，可以自由說出訴求或批評。

史康迪指出，他1993年起長住在台灣，已經在台灣生活長達20幾年，因為不爽常被當成老外，所以一個月前準備很多資料，要申請歸化國籍，現在真的很高興能成為台灣人，「這非常美好，這真的感覺非常棒！」

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