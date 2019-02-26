隔壁豪宅不是全世界！ 洪慈庸挺「還願」創作自由

2019-02-26 16:55

〔記者黃鐘山／台中報導〕台灣本土團隊「赤燭」獨立製作的遊戲《還願》，被眼尖玩家發現彩蛋符咒上印有「小熊維尼習近平」，引發中國網民群起撻伐，中國甚至將微博上「#還願」遊戲相關的貼文全數屏蔽，還願更在遊戲平台上被中國網民洗出近萬負評。對此，立委洪慈庸於臉書發文相挺，指出「隔壁家的豪宅，不會是你的全世界」，全世界都有台灣團隊的空間。

洪慈庸有感台灣赤燭遊戲公司承受的風波，於臉書發文說，中國市場並非全部，全世界都有台灣團隊的空間，昨日更傳出日本網友要求「快出日文版」。

洪慈庸表示，他相信每一個渴望成長突破的團隊、公司或個人，在市場與立場之間，免不了掙扎和拉扯。洪慈庸也向赤燭團隊喊話：「這些插曲與紛擾讓你們都辛苦了，但並不減損你們作品的優秀，我們也都期待，更多令台灣驕傲的作品。」

《還願》除了故事圍繞在台灣家庭，也融入懷舊及恐怖元素，場景以台灣一般家庭格局及裝潢為基礎，更讓眾多台灣網友直呼「根本台灣阿嬤家模擬器」，熟悉的場境令遊戲驚悚程度再加倍。洪慈庸說，「創意是言論自由所滋養。」她支持台灣本土創意，更樂見台灣的遊戲產業，帶著台灣的特色與文化，獲得更多來自世界的青睞。

近日時代力量立委林昶佐、行政院副院長陳其邁都開起實況玩《還願》，洪慈庸雖然不敢玩，但也在留言區參戰，留言直呼「嚇死我！」、「美心去哪了？」也引發網友迴響。

洪慈庸表示，雖然看實況嚇得半死，但能在一款聞名世界的遊戲中，看見台灣街坊巷弄之內最熟悉的場景，覺得很棒。

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