朱立倫拋重啟核四 子弟兵葉元之護航

2019-02-26 16:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕前新北市長朱立倫拋出「重啟核四」議題，總統府、行政院皆表態反對。被視為「朱家軍」的新北市議員葉元之今天在臉書發文怒嗆，民進黨對於核廢料「擺爛」，無法處理核廢料的政黨，根本沒有資格執政。

針對行政院長蘇貞昌質疑，國民黨完全執政過，如果「有能力、有信心」，當年怎不處理核廢料？葉元之反駁說，國民黨當然有想要處理，但2015年台電嘗試核廢料境外處理計畫，因為民進黨立委扯後腿，才沒有進行。

葉元之反問民進黨，不啟用核四，執政者就可以不處理核廢料嗎？台灣現有的核廢料就可以擺爛嗎？如果核廢料無法處理，蘇貞昌跟蔡英文當初為何要追加核四448億元預算？

至於蘇貞昌將核二廠乾式儲存槽的建照延宕歸咎於朱立倫，葉元之表示，乾貯場的建照核發一方面是按圖施工的問題；另一方面，中央口口聲聲核廢料「無法處理」，地方怎麼敢接受「暫時存放」？當然要用最嚴格的標準來審查。他怒嗆，就是因為蔡總統的能源政策跳票，民意會才支持重啟核四。

針對蘇貞昌指朱立倫選情被邊緣化，葉元之反諷，「朱立倫民調領先蔡總統近20%，蘇院長到底是在消遣朱立倫，還是暗虧蔡總統？」

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