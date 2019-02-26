同黨議員也要不到資料 盧秀燕促市府團隊公開接受檢驗

2019-02-26 13:58

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市議員楊正中、李中因向市府多個局處要不到資料，昨（25）日砲轟市府讓市長盧秀燕的「陽光政見」夭折。盧秀燕今日在市政會議表示，議員為民監督，索取資料是理所當然，市府應該公開接受檢驗，全力配合議員的要求。

盧秀燕在市長選舉時提出「陽光政見」，承諾當選後讓市府所訂條款、契約全數公開透明。楊正中、李中昨天同時表示，向市府要資料，許多局處不是不給，就是提供的資料只有1頁，盧秀燕的命令到局處長就「夭折」。

盧秀燕今天在市政會議表示，她今天已經第三次向大家報告，議員本於職權為民監督，索取資料是理所當然，所以市府務必全力配合；政府組織龐大，有些事情難免會做不好，透過議員的監督，可以協助市府做好治理工作。

盧秀燕也說，推動陽光政治，市府團隊除了守法，很多資料要能夠公開，請局處長回去交代同仁，除了個資及營業秘密以外，市府一律都要陽光政治。她可以理解，過去有些同仁會有一些慣性存在，盡量不要資料給議員，有些同仁也難免會有基本的自我防禦，不過，只要市府守法、做得好，都應該公開接受檢驗，全力配合議員的要求。

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