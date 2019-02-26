蘇貞昌以汪精衛諷吳敦義 國民黨：沒有風度

2019-02-26 12:57

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院長蘇貞昌以汪精衛也曾經簽署和平協議，諷刺提出執政後要與對岸洽簽兩岸和平協議的國民黨主席吳敦義，國民黨發言人歐陽龍回應表示，汪精衛是漢奸，一個堂堂的行政院長，竟然比喻在野黨主席是漢奸，非常沒有風度。

歐陽龍還說，蘇揆最近提出一根掃把之說，形同告訴人民兩岸準備要打仗，這是什麼樣的執政黨，台灣人民要的是兩岸和平、安定與繁榮，蔡政府要的卻是戰爭、犧牲與對立。

歐陽龍表示，前總統李登輝、陳水扁時代也都曾經提出要簽和平協議的類似想法，如果簽署兩岸和平協議就是投降，還會造成對方動武，全世界就不會有國家簽任何協議了，況且現在還沒有任何一個條文出來，未來會在兩岸人民關係條例的規範下辦理，而且必須符合對等與尊嚴，每一條協議條文字都要經過立法院的同意。

他說，面對兩岸關係，民進黨應該提出具體作法，即便漢賊不兩立、永不往來，也算是一種主張，但如果兩岸仍要來往，就應該拿出具體辦法，而不是一再阻擋，規範兩岸協議簽署的兩岸協議監督條例草案，就一直被民進黨束諸高閣。

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