周錫瑋倡國民黨總統初選兩階段 黨中央：開玩笑

2019-02-26 12:45

〔記者施曉光／台北報導〕針對前台北縣長周錫瑋提議國民黨總統初選應採兩階段進行，國民黨發言人歐陽龍回應，如果有人想參加第二階段初選，為何不參加第一階段？參加第一階段初選的人豈不成了笨蛋？而如果民調最高的人連第二階段都不願意參加時怎麼辦？如此豈非又回到二０一六大選時的「換柱」情況，會讓社會大眾覺得國民黨在開什麼玩笑！

對於周錫瑋認為，如此作法才能確保國民黨最後提名的是最強人選，歐陽龍開玩笑說，不如等到總統選舉候選人登記前十天，再挑一位民調最高的人選，做為黨的被提名人。

歐陽龍強調，國民黨一定會秉持公平、公正與公開的原則，而且是大家都能夠接受的初選方式，他並呼籲所有有意願者的人參與，做一次的處理，而且黨中央已經確定不採行「二分之一條款」，排除任期未滿二分之一的現任公職人員參加初選，歡迎高雄市長韓國瑜一起參與。

歐陽龍表示，如果初選結束後，把沒有參選意願的人納入，與初選勝出者比較民調高低，再決定提名人選，這對參與初選的人並不公平，也等於初選是選假的。

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