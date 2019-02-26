國民黨中市黨部主委請辭 陳明振飆淚：報告選情時太太在急診室

2019-02-26 12:29

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市黨部主委陳明振接連成功輔選市長、市議員選舉及立委補選，被地方稱為「福將」。他今日宣布，將在2月28日結束32年的黨務生涯，未來會專心侍奉母親、照顧罹癌的妻子，儘管2020大選在即，但自古「忠孝難兩全」，他選擇回歸家庭。

陳明振在台中市立委補選後，兩次向國民黨中央黨部提出辭呈，受到黨主席吳敦義慰留，昨天再度以口頭向副主席曾永權請辭。陳明振接連打贏3次勝戰，卻選擇離開國民黨，引起外界揣測，甚至傳言他是不滿未進入市府團隊。

陳明振表示，了解他的人不會相信這些傳言，他請辭原因是去年8月發現太太罹患乳癌合併淋巴腫瘤第3期A級，隨後87歲的母親必須進行髖關節置換手術，當時選戰正酣，他一直未對外透露。

陳明振談到昨天下午奉令北上報告立委選情，太太中午還在急診室時，忍不住落淚。他說，儘管黨中央一再慰留，他仍然堅持離職，因為如果家庭不能讓他安心，他絕對不能承擔2020年總統暨立委大選的重擔，自古「忠孝難兩全」，為避免影響輔選任務，他選擇歸隱。

陳明振也說，32年前，他到國民黨嘉義縣黨部報到，從此開始黨務生涯，32年來，見證國民黨大起大落，因為有母親與太太的寬容與體諒，讓他無後顧之憂，在工作上拚命往前衝，他也感謝一路陪伴他的黨工與志工們。

陳明振將自3月1日起請假，靜候中央派人接任。他說，他不是福將，選戰會贏就是要無私心地選擇候選人，更要團結，所以不管誰接任主委，黨內唯有團結才能勝選，才能重返執政。

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