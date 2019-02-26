托嬰中心加裝監視器 蘇貞昌贊成立委提議

2019-02-26 11:10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨立委林俊憲今天在立法院質詢時談到最近讓輿論沸騰的酒駕、兒虐事件與相關修法問題，提到托嬰中心強制加裝監視器，行政院長蘇貞昌認為「這不是隱私權的問題」，應該監督保護可及的範圍，利用更透明，來防止悲劇發生，多一分關心，少一個傷心。

林俊憲上午在總質詢提到，除了修法重罰酒駕之外，應該有更多行政手段遏止酒駕。

對此，蘇貞昌回應，酒駕撞死人一再發生，他認為等同故意殺人，其實「刑法」271條就已經有死刑的適用，現在相關部會包括交通部、法務部就是從「道路交通管理處罰條例」著手，要用沒收車輛、多臨檢等，更有效防止酒駕。

林俊憲指出，有一個傷心父親，小孩死在托嬰中心，全身骨折腦震盪，但沒辦法破案，檢察官也因為沒證據、沒監視器不起訴。他曾提修法，托嬰中心、幼兒園應該要在公共區域裝設監視器，結果有業者遊說立委來反對他的提案，說有隱私權疑慮，很多個案都因為沒有證據而不了了之，希望政府在虐兒事件多加油。

對此，蘇貞昌回應，無辜小孩死亡，大部分來自週邊的人，無論父母親人托嬰中心，他贊成托嬰中心加裝監視器，這不是隱私權問題，應該可以監督保護可及範圍，「這個委員所說我也贊成，利用更透明，更多多保護，防止悲劇發生」，多一分關心，少一份傷心。

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