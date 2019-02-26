藍質疑戰爭說 蘇貞昌：貴黨總裁曾講「十萬青年十萬軍」

2019-02-26 10:52

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院長蘇貞昌日前引用英國總理邱吉爾當年在對抗納粹時所說的話，說絕不投降。國民黨立委徐志榮今在立法院總質詢時詢問，難道是選舉快要到了，民進黨又要借用老共的力量來輔選？蘇貞昌則妙答，「貴黨總裁蔣中正，他也是說一寸河山一寸血，十萬青年十萬軍」，如果總統蔡英文這樣講是為了選舉，那可見絕大多數的選民肯定她這樣講，才會有選票。

蘇貞昌日前引用二戰時期英國首相邱吉爾的名言，「為了守護家園，戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上，絕不投降」。徐志榮今天建議蘇貞昌，以後被問到相關問題，可不可以回答追求和平，而不是戰爭？「是不是選舉要到了，又要借用老共力量為民進黨輔選？」

對此，蘇貞昌表示，他是最期待和平的，全世界和善的人民都期待和平，只有極權黷武國家才發動戰爭，不排除動武，全世界真正勇敢的人民，都以「我們不對人動武，但是任何人侵害我的家園，絕對戰到一兵一卒」。

蘇貞昌說，這樣的話，不是只有他講，他引用的是邱吉爾的話，國民黨總裁蔣中正先生，在當年日本打中國時，也曾經說「一寸河山一寸血，十萬青年十萬軍」，也是不投降。只有投降主義者，像是汪精衛，才會鼓勵簽和平協議，英國首相張伯倫，才簽和平協議，和平協議導致更多戰爭，讓更多人民死亡，國民黨主席吳敦義說要簽和平協議，這是他最不能接受。

徐志榮反問，難道簽和平協議就等於投降嗎？

蘇貞昌則進一步說，正因為要和平，所以絕對要告訴想侵犯台灣的敵人，「我為和平，絕對做好應戰準備，你要付出代價」。進一步說，若蔡總統這樣講為了選舉，絕大多數台灣民眾肯定蔡總統這樣講，才有選票。

徐志榮不以為然表示，「那不見得，以前有用，現在可能沒用」。

蘇貞昌表示，一定要讓想要武力犯台的人，他們要付出代價，像是新加坡這樣的國家，他們的領導人都說新加坡雖小，但是他們有毒蠍計畫，想要侵犯新加坡，一定付出慘痛代價。

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