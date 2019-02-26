朱立倫稱要重啟核四 總統府：難對新北市民交代

2019-02-26 09:41

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對新北市前市長朱立倫在專訪批評蔡總統，並指要重啟核四，總統府發言人張惇涵表示，朱前市長在新北市長任內反核四，參選總統時力主「非核家園」，還強調要提高火力與天然氣發電比例。現在竟然剛離開新北市就要重啟核四，不僅讓我們感到訝異，相信也很難對新北市民有所交代。

對於朱立倫批評總統挑起戰爭，張惇涵表示，台灣從來不是和平的威脅，而中國或是台灣，誰是區域與國際社會安全穩定的貢獻者，誰又頻頻以武力等風勢造成對各國、對自由民主的威脅，這個答案已經是國際常識。

張惇涵說，很訝異也很遺憾朱前市長說出與國際社會，與所有熱愛和平跟民主自由台灣人截然不同的立場。但也期待朱前市長能夠回到國家的共同利益上來，善盡一個政治人物必須捍衛國家自由民主的責任。

至於在能源議題上，張惇涵表示，落實國家能源的結構轉型，一直是蔡政府上任後努力的重要目標。相信大家也印象深刻，朱前市長過去也是一樣的立場，過去在選舉期間更大聲疾呼「非核家園絕對不是口號」。

張惇涵說，目前政府正全力推動能源結構轉型，包括再生能源的加速開發，節能科技的廣泛應用等，目前無論在產業能量的養成、國際合作與投資的推動，都在預期進度上進行，政府有能力也有信心，完成能源結構的順利轉型，過程中也會確保電力供應無虞。至於核四能否重啟，經濟部等單位在日前有都有完整說明。

張惇涵強調，推動革新、捍衛主權不是對抗，而是讓國家往前走。蔡總統上任將近三年來，對內解決過去政府不願意面對的年金破產危機，啟動有系統的經濟、產業轉型，讓國家經濟回復動能；對外在兩岸及區域上，更帶領台灣成為國際社會肯定的區域穩定貢獻者，近來國際社會對台灣的努力表示肯定與支持，就是最好的證明。

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