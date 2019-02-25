被噓爆！馬英九：台灣可選「維持現狀或兩岸統一」

2019-02-25 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九最近接受外媒專訪，他指稱，中國已開始屢屢提出統一的建議，我方必須正面思考要如何回應，還強調，對台灣而言，有2條路可走，「一個是維持現狀，一個是兩岸統一」。

《美國之音》「海峽論壇」節目專訪中，馬英九談到對中關係時指稱，他會從「維持現狀」的態度轉變成「不排斥統一」，主要是因為目前「兩岸關係已經發生一些變化」，中國展現出急迫的樣態，同時台灣人對於中方的觀點也逐步改善，且憲法也「假設國家未來是有機會統一的」。

馬英九認為，台灣的憲法並不排斥與中國統一，「只是它沒有定出時間表，沒有規定什麼方式」，以他的判斷來看，憲法只傳達出禁用武力和必須透過民主程序，來完成統一的目標，「這個問題非常敏感，一不小心就會被誤解」，因此一定要探查清楚人民的心聲。

馬英九提到，對於台灣來說有2個選擇，「一個是維持現狀，一個是兩岸統一」，若統一的條件尚未周全，「那我們就維持現狀」，但現在自己覺得應該要迎向未來，「台灣不能夠只靠九二共識而已」，中方已屢次提出統一建議，台灣必須思考該如何正面回應。

網友們均無法贊同馬英九的看法，紛紛留言指出「支共快崩亡了，還要跟個即將亡黨的政權有甚麼好談？」、「8年國防在幹嘛？」、「舔共畜」、「跪舔馬」、「呸」、「統一這事基本上是兩邊中國人的事，跟台灣人無關。我們台灣人只是提防中國侵略台灣」。

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