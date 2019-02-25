談國防產業發展 蔡英文：需軍民「魚水」互相幫忙

2019-02-25 17:12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文今日下午出席台船主辦的「國艦國造」本土化供應商大會，蔡英文演說時表示，國防採購與升級屬我國重要內需市場，除帶動相關廠商投入尖端科技研發，也可提供本土企業、人才成長舞台，盼透過跨國技術合作、轉移習得技術、維保升級能力，也須透過軍民技術相互移轉、規格「軍民二用」規劃，藉此讓軍跟民「魚幫水、水幫魚」。

總統表示，她2016年3月尚未就任時曾參訪台船，並登上國造貨輪，當時她思考我國擁如此好的造船技術，如何更精進發展，答案就只有「國艦國造」四個字，並結合軍民技術，縱使過去幾年全球造船業陷入低潮，但我國「國艦國造」要做得更快、更多，而這段時間海軍、海巡署釋出很多商機，堅持「國防自主」方向，這一波的產值將近405億元，後續還有更多建案，能帶給產業許多商機。

總統表示，這也代表國家決心、清楚的目標，讓產業逆境中突破、保持更強競爭力。她強調，國防不只是國安議題，也是國家重要策略產業，而每年投入相當多經費於國防需求，不能只是採購支出，更應成為經濟成長、技術創新的助益。

總統表示，國防採購升級和更新是重要的內需市場、火車頭，可帶動造船等周邊廠商，投入尖端科技研發，提供本土企業和人才成長舞台，雖礙於技術差距，很多裝備一時無法國造勢必得採購，但透過跨國技術合作、轉移，讓台灣廠商習得技術、後續維保和升級，如要做好這些工作就必須軍民技術相互移轉、規格軍民二用。

蔡英文也說，除民間技術，軍規技術的釋出也可刺激消費產品製造水準，就是所謂「魚幫水、水幫魚」。而國防產業屬策略產業，可為台灣帶來正向經濟效益，保守估計可創造8000以上高品質工作機會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/