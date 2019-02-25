學乖了？潘恆旭：清明節前 不再對政治議題發言

2019-02-25 17:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局長潘恆旭日前談論總統大選，指朱立倫的民調一直沒辦法突破柯文哲，韓國瑜就很有機會被徵召，遭韓國瑜告誡要謹言慎行。媒體今天又向潘詢問政治議題，他這回學乖了，說「清明節前，不再對政治議題發言」。

潘恆旭上次惹出風波後，韓國瑜告誡他類似的重大議題發言，像總統選舉發言，要盡量減少。

高雄市觀光局今天下午舉辦「2019打狗包子爭霸賽」記者會，媒體又詢問潘恆旭說，「新北市議員葉元之說，你之前說過如果朱立倫民調上不來，韓國瑜可能被徵召，這個言論可能是代表吳敦義？」

潘恆旭這回學乖了，口風很緊。他說，韓市長行前特別叮嚀他，交代他清明節以前不對政治議題發言，「大家要問我政治議題，請在清明節以後」。

他說，清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂，國民黨如果有一組最強人選，就要民調，「朱市長加油啦，我們也加油，大家都要加油」。

媒體詢問潘恆旭為何是清明節？有無特殊涵義？潘恆旭說：「就是以拖待變嘛」，但隨即又改口說「沒有啦，韓市長叫我減少發言，不可能叫我完全不要發言，我減少發言，就一個月一次嘛」、「如果要問我總統大選的問題，4月6日以後，相約趁早。」

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