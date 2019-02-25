蔡其昌爭取海線3項體育建設 帶動休閒運動發展

2019-02-25 16:34

〔記者張軒哲／台中報導〕海線休閒運動建設起飛！立法院副院長蔡其昌長期重視休閒運動建設，今日邀集體育署副署長王水文、台中市府人員，共同會勘清水區運動公園網球場、大安區自行車道路網、外埔區國際壘球運動園區等3大體育建設，去年向中央爭取欲2億元經費，期盼相關工程皆能如期進行，讓海線鄉親能夠即早享用完善的體育設施。

蔡其昌與王水文、台中市府體育局副局長方炳坤、觀旅局主祕莊右孟及市議員施志昌、楊典忠等人共同會勘海線清水區運動公園網球場、大安區自行車道路網、外埔區國際壘球運動園區。

清水區運動公園網球場，地板為PU材質，容易打滑，造成網球場無法使用，恐淪為蚊子網球場。地坪改善工程，已在107年5月爭取到體育署核定補助193萬元、地方配合款129萬元，總經費322萬元。會勘當日下午立即動工，預計5月底完工，除將地面重新翻鋪外，同時也增設遮陽休憩區，讓海線民眾有嶄新球場。

大安區自行車道路網改善工程，於上月舉行開工典禮，107年爭取到體育署核定補助約2200萬元、地方配合款約1500萬元，總經費約3700萬元。當時地方民眾反應，現有跨越塭寮溪銜接龜殼生態公園的臂力橋，因年久失修，多處鏽蝕，有安全之虞，蔡其昌今再次邀集相關單位到場會勘並要求納入計畫內一併修繕，並且討論到未來將利用西濱快速道路慢車道，規畫自行車專用道，建立南高美、北大安自行車道串接可行性。

外埔區的國際壘球運動園區，已在107年8月爭取到體育署核定補助1.2億元、地方配合款8000萬元，總經費2億。預計本年底動工，未來將設置一座具國際賽事標準的壘球主場地搭配簡易球場。

蔡其昌表示，海線的自行車道，大安、清水與梧棲無法串接，未來盼運用西濱慢車道來做自行車專用道，讓媽祖園區、龜殼生態公園、高美濕地、梧棲漁港以及三井outlet能夠直接串聯，甚至可以大安租車在梧棲還車。而外埔鐵山營區完成土地變更，期盼早日完工蛻變成台灣第一座具國際賽事標準的壘球場地。

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