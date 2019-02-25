韓國瑜出訪晚宴未見當地官員 只是堵藍酸：是誰打壓？

2019-02-25 12:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜率團拜訪星馬，傳出疑遭打壓？導致晚宴不見當地任何官方代表，引發外界關注；臉書粉專只是堵藍直言，馬來西亞非常親中，蔡政府影響不了馬國，是誰打壓韓國瑜？

韓國瑜造訪馬來西亞第一天晚宴，媒體報導疑遭雙重打壓，不見任何官員出席。只是堵藍小編研判，沒有農業部長，沒有吉隆坡市長，無非是要塑造韓導被打壓，讓支持者挺他出來選總統，但韓導問過中國了嗎？

堵藍小編表示，馬來西亞非常親中ㄟ，台灣政府完全不可能影響其決定，那為何中國要讓韓導難堪呢？因為韓導根本不是目前中國屬意的台灣總統候選人，但卻一再挑戰中國、出訪太高調，甚至東南亞訪問完，還自行公佈訪問中國城市交流。

堵藍小編提醒，大家有沒有發現，中國官方完全沒提這事！這不就擺明中國在警告韓導、要韓導低調點，別打壞中國2020對台灣大選佈局。

堵藍小編指出，至於台灣內部誰打壓韓導？，不會是蔡英文，因為蔡政府影響不了馬來西亞，那會是誰？不就是中國屬意的人嗎！

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