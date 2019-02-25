台南市立委補選抽籤 號次出爐

2019-02-25 12:15

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市第二選舉區立委補選，將於3月16日投票，候選人號次今天抽籤確定。

台南市選會今天舉行候選人號次抽籤，6位候選人有的在支持者陪同下前往，有的單槍匹馬出席，抽籤結果分別是1號楊筱如、2號郭國文、3號吳炳輝、4號謝龍介、5號陳筱諭、6號徐國棟。

民進黨籍郭國文說，不論現在坊間的民調如何，每天都要努力衝刺，只有3月16日才是真正民意的顯示。

國民黨籍的謝龍介表示，昨天拜了4間廟，神明開示他有農、漁、勞工、攤販4大族群支持，今天就抽到4號。

無黨籍陳筱諭說，在家模擬也一直抽到5號，五福臨門，前總統陳水扁的深綠支持者均支持她，現在的選情已是一番新局面。

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