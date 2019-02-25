女藝人發文損小英長相與身材 被洗版急刪文

2019-02-25 08:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕女藝人張瑞竹昨在臉書貼出小英總統照片，發文暗損小英長相與身材抱歉，每天只會嚷著對面的帥哥（指中國）要強姦她，結果遭網友洗版，張瑞竹也急刪文。

51歲的張瑞竹當年以《魯冰花》和《家有仙妻》走紅，1995年-2004年演過多部電視劇，目前是一位設計師，2015年與中國珠寶商結婚，定居上海。

張瑞竹昨在臉書轉貼一則「蔡英文向全世界呼救」的新聞評論，並發表感想說「我想到有女的長像（相）抱歉、身材抱歉，但每天都在嚷著有人要強姦她……每天什麼事都不做，只會嚷著對面的帥哥要強姦她」。

臉書粉專《不禮貌鄉民團》轉發這篇貼文，並指張瑞竹「長得人模人樣，講出來的話怎麼會這麼噁心？」、「覺得隔壁家是帥哥，妳就搬去他家別回來了」。

大批鄉民也紛紛上張瑞竹臉書留言，批評她詆毀國家元首，「女性用那兩個字眼來咒罵女性，她不會覺得噁心？」、「嫁給中國人，為什麼還對台灣指三道四」、「過氣藝人不用幫他炒知名度啦。」

張瑞竹也緊急刪除該文，但仍在其他貼文的回應中強調「我們的共同點是都愛台灣，只是你選擇因恐懼而鎖國，我支持和平共處，支持九二共識，不希望製造兩岸仇恨，不希望會有戰爭，不希望戰爭就不要去做挑釁中國的事～這點在行為上我們是不同的。」

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