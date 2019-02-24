像維尼也不行？學者嘆：這都成禁忌 還肖想統一？

2019-02-24 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕台灣國產恐怖遊戲《還願》因場景素材出現「習近平小熊維尼」字句，被中國網友狂刷負評，被代理商秒切割還揚言提告求償，火速於中國下架；學者范世平表示，習近平被比喻成「小熊維尼」有什麼好生氣，意指中國連可愛的卡通人物都能禁，可見兩岸在許多價值觀上有很大的衝突，台灣人在兩岸議題間該怎麼選擇要想清楚。

台師大政治研究所教授范世平今（24日）臉書發文表示，習近平外型酷似小熊維尼，有什麼好生氣？換作他國領導人被比喻成可愛的卡通人物，應該會很高興吧！

范世平表示，兩岸間在許多認知上存在的差異太大，對岸竟還想統一台灣；以同志議題來說，台灣成為亞洲第一個允許同志合法婚姻的國家，中國還把同性戀視為疾病，甚至是犯罪而予以打壓。

他說，若有天台灣也被「一國兩制」，小熊維尼將成禁忌，同志禁止結婚，和香港一樣得面對「國旗法」，這時會有人這樣告訴台灣人，「你好好向五星旗敬禮會死啊，同志不結婚會死啊，不要維尼熊會死啊，反正有錢賺，有飯吃，有酒喝就好了」。范世平表示，台灣現正處在十字路口上，面對兩種激烈衝突的價值觀，就看台灣人的選擇。

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