堅持修民法 左派團體轟「748施行法」是歧視性專法

2019-02-24 18:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院通過「司法院釋字748號解釋施行法」草案，作為專法，保障同志配偶繼承、醫療與收養血緣子女等權利。不過「國際社會主義前進」今天表示，此法案名稱迎合「反同」勢力，排除「婚姻」字眼，更排除收養無血緣關係子女的權利，甚至有宗教保障條款，是「歧視性專法」，呼籲支持平權的群眾重建抗爭，施壓修改民法。

行政院於21日院會通過的，避開挺同、反同方爭執不下的「婚姻」兩字，轉而使用大法官釋憲做為法案名稱，法案名稱定調為「司法院釋字第748號解釋施行法」，重點包括同志配偶可以有合法財產繼承、醫療權、能共同撫養血緣子女。

「國際社會主義前進」今天召開記者會批評專法，成員郭家瑋說，不滿意這種「先求有再求好的策略」，因為專法沒有納入共同收養無血緣子女的權利，也沒有保障跨國婚姻，不只迎合反同勢力，還設有宗教保障條款（第26條），「要爭取徹底的平權，就必須反對這個以宗教之名、行恐同之實的保障條款」。郭家瑋疾呼，這部專法離實質平等有一段很大的距離，不能就此滿足，否則就會給保守勢力更多攻擊同志平權、甚至性別教育的空間。

另一成員許偉育說，去年公投後，許多支持平權的朋友受到極大挫敗，因此現在以「歧視性專法」為滿足。許偉育認為，這個政府制定這樣的專法，其實是給反同勢力空間，尤其這部專法的宗教保障條款，「等於是說反同教會有繼續攻擊同志的自由」。

許瑋育說，台灣反同勢力已經清楚表態不接受這部專法，顯見反同勢力也不會滿足於此，將繼續組織起來、威脅、抹黑、攻擊同志平權。許偉育說，現在不是鬆懈的時刻，「這不是喜從天降、而是大難臨頭」，呼籲支持平權的3百萬人，挺起腰桿、重建群眾運動、抵禦攻擊、施壓政府修改民法。

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