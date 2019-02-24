韓國瑜新加坡拚觀光 有請昔日「校園十大美女」助陣

2019-02-24 15:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天飛往馬來西亞及新加坡，搶農業訂單及推廣觀光，請來昔日「校園十大美女」、美魔女藝人崔麗心助陣。

現年56歲的崔麗心，1985年參加台視節目《強棒出擊》的「強棒十美」票選活動，獲得「最上鏡頭獎」，同年雜誌《大人物》創刊號中被列名「校園十大美女」。

崔麗心後來投入演藝圈，曾兩度獲得電視金鐘獎綜藝節目主持人獎。後來她淡出台灣電視圈後，轉往新加坡發展，目前在新加坡具有高知名度。

韓國瑜此趟星馬行，將於27日在新加坡舉辦高雄觀光行銷記者會，將高雄獨有的山海河港、美食小吃，介紹給新加坡媒體及民眾，特別邀請崔麗心擔任主持人。

崔麗心表示，她很開心接受高雄市政府的邀請，擔任新加坡地區的高雄觀光代言人，早期因父親工作關係，對於高雄的環境並不陌生，近期有空也會往高雄跑，相當喜愛高雄的生活環境，看到很多美麗風景，更有物美價廉的道地小吃美食，最重要的是，熱情海派又可愛的高雄人情味。

高雄市觀光局長潘恆旭指出，將藉由知名主持人崔麗心之手，幫高雄在東南亞地區大大加分，高雄市烏魚子料理大賽的前三名高雄翰品酒店、國賓飯店、寒軒國際飯店主廚，也將隨同前往表演上菜秀，宣傳高雄烏魚子產品特色與價值。

目前高雄飛新加坡航班，有中華航空（每週2班）及新加坡酷航空（每週3班），相當便利，據統計新加坡旅客住宿高雄人次，106年約有6萬9000人次，107年約7萬2000人次，成長約3.4％，還有很大成長空間。

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