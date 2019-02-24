海龍蛙牌直接釘入胸膛 鐵血訓練誕生新生代兩棲蛙兵

2019-02-24 15:33

〔記者羅添斌／台北報導〕俗稱兩棲蛙兵的陸軍兩棲偵察營，已有最新一批隊員加入，軍方官員今天表示，兩棲偵察營海龍儲訓隊147期學員在經過硬漢路等嚴酷考驗後，昨天由教官將象徵榮譽的蛙牌，直接釘入他們的胸膛，成為合格的海龍蛙兵。

新科海龍蛙兵並在教官及後期學弟的見證下，大聲誦讀「海龍蛙兵信條」，矢志「絕對服從、忍耐到底，自願為國家奉獻犧牲，誓死捍衛國家的安全」，並進行象徵「交接」的「交槳」儀式，過程簡單隆重。

兩棲偵察營是陸軍特種部隊之一，駐紮於金門、馬祖、澎湖等地區，主要執行海域巡弋、漁船驅離、水文偵察、運補護航、海上救難等任務。

兩棲偵察營海龍儲訓隊147期學員，在完成23周的訓練後，昨日在金門料羅營區進行硬漢路最後一天的鑑測，總共區分重裝沙地運動、信心測驗、爬污水池及正拳掌上壓等9個分站，根據軍方發佈的照片顯示，硬漢路上不時可見血跡，學員的拳頭，手肘及膝蓋也都處處是傷痕血跡，可見訓練過程的艱苦。

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