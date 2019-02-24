立委補選候選人陳筱諭掛看板 籲特赦阿扁總統

2019-02-24 15:29

［記者王涵平／台南報導］南市立委補選候選人陳筱諭今日在選區掛出看板，呼籲特赦阿扁總統，讓社會和解、台灣團結，一起拼經濟。

無黨籍的陳筱諭表示，台南第二選區立委補選，藍綠兩黨都提口號拼經濟，但骨子裡還是在惡鬥拼政治，只有社會大和解，台灣才有可能團結一起拼經濟，所以主張「特赦阿扁總統」，當做社會邁向大和解的第一步。

陳筱諭表示，台南的立委補選，民進黨有不能輸的壓力，國民黨又想趁虛而入，大家都知道，他們就是為了2020總統大選，把這場選舉當做灘頭堡，他們就是來麻豆打仗的，根本不顧在地鄉親的感受。

陳筱諭說，所認識的阿扁總統是一個完全没有物欲的人，給他吃什麼、穿什麼，都是聽家人安排，他恐怕連買東西都不會挑。阿扁一生在乎的只是「國」與「家」。除了家人外，只在乎台灣的前途而已。

她指出，如果仔細分析阿扁的種種官司，不難發現，阿扁根本没有貪污的主觀犯意，很多案件根本查不到阿扁貪污的直接證據，法官也只能用總統有「實質影響力」來定阿扁的罪。阿扁如果有錯，是錯在他太「惜情」，所以阿扁認罪，為了週遭的人、為了家人，一肩扛起所有的責任。

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