寫習近平就不給印...顏擇雅：中國政府衝擊澳洲出版自由

2019-02-24 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府嚴格審查出版自由，根據澳洲《雪梨晨鋒報》報導，澳洲出版商的書籍，最近遭中國政府審查，若出現敏感字眼，就無法在中國印。作家顏擇雅解釋，當年服貿若納入印刷，現在台灣出版自由肯定也會受影響。

《雪梨晨鋒報》指出，目前中國政府正在審查澳洲出版業，任何提及中國異議人士、抗議者或政治人物的名單，包括中國國家主席習近平等都被完全禁止，若不按照中方要求刪改，將無法在中國印刷，有澳洲出版者因此取消出版計畫。其中彩色插圖書籍在中國印刷尤其便宜，因此一些出版商別無選擇，只能被迫接受政府審查程序。

顏擇雅認為，此舉衝擊澳洲出版自由，並解釋不給中國印，為何不在澳洲印？因為澳洲人口僅2500萬，這樣的書市規模，人力成本又高，若完全沒市場保護，是養不起高端印刷業的，此篇報導也提到，圖文書若不在中國印，還可以考量德國與義大利，但成本都比中國昂貴許多。

顏擇雅也提到，2014年服貿協議送進立法院時，他就反對服貿納入印刷，因為一定會影響台灣的出版自由，目前中國印刷業不論資金、技術都勝過台灣，接案網路也遍及全球。因此，服貿若過，光憑市場邏輯（併購、換股），台灣就會有許多出版物只剩下給中資業者印刷的選擇，也將被迫要接受中國官方審查。

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