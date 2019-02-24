韓國瑜出訪星馬 保密將見那些政要

2019-02-24 09:48

〔記者姚介修/桃園機場報導〕高雄市長韓國瑜，上午將啟程進行東南亞的出訪行程，他表示此行將進行城市交流、為農漁產品找通路及外銷、在與當地華僑及企業家互動外，也希望將嶄新的高雄介紹給大家。

韓國瑜出發前在桃園國際機場受訪表示，這次的出訪除了進行城市交流，也要為高雄的農、漁產品找通路及訂單，將與馬來西亞以及新加坡當地的華僑及企業家進行情感互動之外，也要將2019年新型態、新出發，新朝氣蓬勃的高雄介紹給大家。

對於這次的行程事前刻意低調，是否擔心見光死，韓國瑜則說，有的時候，當地有些對象可能具政府部門身分，市府就會盡量低調、保密，關鍵還是要尊重對方。這種低調的方式，一樣可達到交流的目的，但彼此減少不必要的困擾。

韓國瑜今天是上任後首次出訪，對於部份行程此行計劃在24日到28日前往新加坡及馬來西亞，行程定名為「高雄市政府108年赴東南亞新馬地區超市交流暨簽訂合作契媒體詢問，這次出訪東南亞，市長夫人李佳芬也隨行參加，是否擔心市長身體健康狀況。韓國瑜坦言，太太的確是因為擔心他的身體健康想要隨行照顧，所以才會自己掏腰包，花錢跟團出訪。

記者也問，在服裝上是否有特別用心準備，韓國瑜則表示，自己本來就天生麗質，平常不穿西裝而已，老是以為他是土包子，這次的出訪服裝是以西裝為主，畢竟代表高雄市，該注意的場子還是要注意。

至於今天抵達下午即將簽約的廠商有那些？韓國瑜則賣關子表示，「到時候就會知道了」，屆時會透過隨行記者披露；韓國瑜表示，所有與高雄市接觸的廠商，只要對方不願提早透露的會盡可能保密，到時候會一一呈現，這次出訪的高雄團非常的愉快與友善，自己覺得能夠達成目標也非常開心。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/