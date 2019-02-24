台灣夾在美中之間 學者：空前難受但空前安全！

2019-02-24 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易糾紛衝擊全球局勢，也牽動兩岸關係，台大政治系教授明居正在美國談到美中台3方關係，他認為台灣被夾在中間，雖然「空前難受」，但也「空前安全」。

根據《中央社》報導，僑委會在美國紐約舉辦講座，由明居正以「當前兩岸關係之展望與挑戰」為題，談及美中台關係，他提到中國國家主席習近平目前內外交困，必須在兩岸關係上有所突破才能得分，因此台灣成為美中貿易角力熱點。

明居正也指出，美國也很憂心，若台灣守不住，將喪失戰略要地，直接影響美國國際地位和聲譽，所以美國會出手挺台，美軍艦通過台海次數預料會增加。他表示，「中共與美國都拿台灣當籌碼，中共拿棍子打台灣，美國就給台灣糖吃。台灣要聰明一點，這邊挨一棍，另一邊要兩顆糖吃，甚至還沒挨棍，就多跟美國要糖吃。」

他也認為，雖然中國持續對台灣施壓，但不至於爆發台海全面戰爭，共軍若真的犯台，台灣撐一段時間後，美、日等國也會支援台灣。

至於美軍貿易戰，明居正認為中國打不動，但非打不可，否則反習近平的勢力可能反撲，所以北京必須「假打」，最後被迫讓步。

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