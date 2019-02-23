蘇揆「拿著掃把也要拼」 黃安來插花挨轟

2019-02-23 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌日前上立法院接受質詢時，與國民黨立委賴士葆兩人針對兩岸議題互相開砲，蘇貞昌說到激動處更直說假使中國真的打過來，就算身邊只有一隻掃把也要拿起來抵抗，堅決不投降！對此，流落到中國發展的台籍藝人黃安在微博上表示，「那我第一個拿畚斗幹他！」

昨天（22日）閣揆蘇貞昌到立法院備詢，會上立委賴士葆問起「若兩岸打起來，院長要不要站到第一線？」蘇貞昌則表示假使真的開戰，「有隻掃把，我都拿起來，絕不投降」。今天蘇貞昌更在臉書上強調「身為一個台灣人，我有一顆保護國家的決心，『就算只有一支掃帚，我也會跟敵人周旋到底！』」、「要讓敵人知道，要攻打台灣就要付出代價，因為台灣人不是被嚇大的。」

而現在在中國發展的台灣藝人黃安今天則在微博上發文批，「這種台獨如果把台灣帶入戰火，我第一個拿畚斗幹它！全是嘴炮！拉倒吧！​​​​」讓不少中國網友在底下留言附和。而該貼文被分享到PTT，網友氣炸，「你來台灣會先被打死」、「你先確定你回來能活著不被台灣人打死」、「笑死了，你先想辦法活著再說吧」還有眼尖網友發現黃安的微博發文顯示「來自iPhone客戶端」，表示「拿美國貨媚中賣台」、「用啥唉鳳？愛中國就是要用小米華為」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/